PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 8 mai - NBA

Mon pronostic : Golden State gagne à Los Angeles (2.15) !

Le match 4 s'avère souvent crucial dans une série de Playoffs NBA ! Dans ce duel de stars de la Conférence Ouest, C'est Los Angeles qui mène (2-1) après sa victoire (127-97) le weekend dernier. Surtout, ne tenez pas compte de l'écart au score car le match était plié au début du quatrième quart. C'est une vraie bataille tactique qui oppose les deux coaches Darvin Ham et Steve Kerr depuis le début de cette série et malgré les carences des Warriors à l'extérieur je me dis que Golden State a les armes pour récupérer l'avantage du terrain. Je mise donc sur un succès des partenaires de Stephen Curry (2.15). Je conseille aux plus joueurs de tenter le MyMatch suivant : victoire de Golden State, au moins 20 points pour Thompson, au moins 25 pour Davis pour une cote de 5.10 !

Pariez sur LA Lakers - Golden State ici