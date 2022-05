PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 9 mai – NBA Playoffs

Mon pronostic : Milwaukee bat Boston (1.90)

C’est une série très équilibrée entre ces deux franchises. Les Bucks mènent deux victoires à une après un miracle lors du match 3 ! Ils se sont imposés de deux petits points lors du dernier duel et auraient très bien pu perdre cette rencontre. Même si Middleton ne devrait pas revenir avant la fin de cette demi-finale de Conférence Est, je pense que Milwaukee va s’imposer à la maison pour faire le break. Il me semble que les Celtics ont loupé le coche et vont devoir gagner leurs deux rencontres à domicile pour recoller. On peut être sûr que ce sera une nouvelle fois une rencontre tendue, physique, avec beaucoup de coups et au bout, je pense, le succès des Bucks pour une cote de 1.90 !

