PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 9 mars NBA

Mon pronostic : Miami bat Phoenix par plus de 10pts (2.20) !

C'est le choc de la nuit en NBA ! Les leaders des deux Conférences s'affrontent à la FTX Arena ! Miami, premier à l'Est, reçoit Phoenix meilleure franchise de la Ligue. Problème : les Suns se déplacent sans leurs deux stars Chris Paul et Devin Booker, blessés. Je pense que les Floridiens, qui ont remporté leurs trois derniers matches, voudront profiter de l'occasion pour aller chercher un succès de prestige avec la manière. Je mise donc sur une victoire du Heat à domicile par plus de 10 points d'écart pour une cote supérieure à 2 (2.20) !

Pariez sur Miami - Phoenix ici