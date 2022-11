PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 9 novembre 2022 - NBA

Mon pronostic : les Lakers s'imposent sur le parquet des Clippers (2.65)

"On the road", les Lakers n'ont toujours pas gagné en quatre matches. Mais peut-on considérer cette rencontre comme un déplacement ? Ils jouent dans leur salle, seule la couleur du parquet sera différente. Autre élément important, Lebron James est de retour ! Absent face à Utah, il a beaucoup manqué à ses coéquipiers mais contre le rival, le King sera bien présent. De l'autre côté, sur les quatre dernières victoires des Clippers, mise à part celle face à Cleveland, il y en a deux à Houston et une contre San Antonio, qui ne sont pas des références cette année en NBA. De plus, Kawhi Leonard est toujours blessé et Paul George tient l'équipe à lui seul. Il y a beaucoup d'incertitudes autour de cette équipe. C'est pourquoi, je vais tenter la grosse cote. Je vois les Lakers s'imposer sur le parquet des Clippers !

