PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun NBA

Mon pronostic : Washington gagne à Memphis (2.30) !

Washington va beaucoup mieux depuis quelques matches ! Les Wizards se sont relancés dans la course aux dix premières places de la Conférence Est grâce à un Bradley Beal en feu (meilleur marqueur de la Ligue) et un Russel Westbrook qui retrouve peu à peu son niveau de jeu. La franchise de la capitale se déplace sur le parquet de Memphis, une équipe qui possède un mauvais bilan sur son parquet (sept victoires et onze défaites). Je vous conseille de miser sur un succès des Wizards (2.30) et vous pouvez mettre une pièce sur le MyMatch suivant : victoire de Washington, Ja Morant marque au moins 20pts, Bradleay Beal au moins 25, Russell Westbrook au moins 20 et Rui Hachimura capte au moins 6 rebonds pour une cote de 9.00 !

Pariez sur Memphis - Washington ici