Pronos paris RMC - Le pari basket de Stephen Brun du 18 février - NBA

Mon pronostic : LA Lakers bat Brooklyn (1.72) !

C'est le match de la nuit en NBA. Les deux plus gros favoris pour le titre suprême s'affrontent. Mais ce qui ressemble à un choc pourrait finalement ne pas en être un. Les deux équipes enregistrent en effet des absents de marque. Anthony Davis est forfait pour les Lakers, l'intérieur est blessé au tendon d'achille et devrait être éloigné des parquets plusieurs semaines. Du côté des Nets, Kevin Durant est toujours blessé à la cuisse gauche et sera absent. Une incertitude plane également sur Kyrie Irving, gêné par des douleurs au dos. On devrait donc assister à un duel de marqueurs entre Lebron James et James Harden pour cette rencontre, mais je ne vois pas Brooklyn rivaliser sans Durant... C'est pour cela que je vous conseille de parier sur la victoire des Los Angeles Lakers contre Brooklyn (1.72). Pour votre MYMATCH, misez sur un succès des Lakers, avec Lebron James, James Harden et Kyrie Irving (s'il est là) marqueurs de 25 points ou plus et Dennis Schroder marqueur de 20 points ou plus (16) ! Deux autres matches ont lieu cette nuit, je vous propose de parier sur la victoire de Sacramento contre Miami avec De'Aaron Fox marqueur de 25 points ou plus, Jimmy Butler marqueur de 20 points ou plus et Bam Adebayo auteur de 10 rebonds ou plus (9.00 via MYMATCH). Enfin, misez sur un succès de Milwaukee contre Toronto avec Giannis Antetokounmpo marqueur de 30 points ou plus et de Khris Middleton marqueur de 20 points ou plus (3.60 via MYMATCH).

