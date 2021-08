PRONOS PARIS RMC Le pari basket du 3 août de Stephen Brun Jeux Olympiques - 1/4 de finale (H)

Mon pronostic : la France bat l'Italie entre 11 et 15 points d'écart (4.90)

Après trois victoires en autant de rencontres et une invincibilité toujours intacte dans ces jeux olympiques, l'équipe de France de basket est largement favorite pour ce quart de finale contre l'Italie et une défaite serait une incroyable désillusion. Il est vrai qu'un succès contre les États-Unis et les meilleurs joueurs de la planète, ça fait pousser des ailes ! Mais attention à bien rester concentrés car ce sera une tout autre pression en phase éliminatoire qu'en groupe. Cette équipe d'Italie comporte de très bons atouts capables d'éclairs de génie comme l'ailier des Hawks Danilo Gallinari, tout juste revenu en sélection pour ces JO et qui aura à cœur de se montrer sur cette rencontre décisive. Malgré tout, je pense que les Bleus garderont leur sérieux et qu'ils l'emporteront avec une bonne marge. Avec l'enjeu, on doit s'attendre à un début de match timide mais l'écart devrait grandir au fur et à mesure que les minutes avancent. A noter que les joueurs italiens sont très petits et qu'ils ne prendront pas beaucoup de rebonds. J'irais sur une victoire des hommes de Vincent Collet entre 11 et 15 points d'écart (4.90) !

