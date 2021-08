PRONOS PARIS RMC Le pari basket du 7 août - Jeux Olympiques - Finale (H)

Mon pronostic : Kevin Durant termine meilleur marqueur (2.30)

C'est la finale rêvée, la revanche que j'imaginais entre la France et les USA depuis la victoire des Bleus lors du premier match de groupes (83-76). J'ai tout de même un mauvais pressentiment sur ce match... J'ai bien peur en effet que les hommes de Vincent Collet n'aient remporté la mauvaise confrontation. Les États-Unis restent la meilleure équipe du monde avec les meilleurs joueurs et cette défaite lors de leur entrée en lice va encore plus les galvaniser. C'est pour cela que je ne vais pas vous proposer de vainqueur car je suis supporter et j'ai envie d'y croire ! En revanche, je vous propose une belle cote de 2.30 pour Kevin Durant comme meilleur marqueur de la rencontre. L'ailier des Nets est en feu à Tokyo : 101 points marqués en 5 matches et meilleur marqueur lors de la demi-finale face à l'Australie. Bonne chance !

