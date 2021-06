PRONOS PARIS RMC Le pari d'Emmanuel Petit sur Hongrie-France Euro 2020

Mon pronostic: la France gagne sans encaisser de but contre la Hongrie, Mbappé marque (3.10 MY MATCH).

Un match sérieux, appliqué. Voici le type de scénario auquel il faut s’attendre ce samedi entre la France et la Hongrie. Surtout que les coéquipiers d’Hugo Lloris restent sur une prestation impressionnante contre l’Allemagne (1-0). La défense composée de Pavard, Varane, Kimpembe et Digne ne devrait pas être inquiétée. Mais il faut surtout s’attendre à un nouveau Kylian Mbappé en feu! L’attaquant du Paris Saint-Germain a déjà donné le tournis à la Nationalmannschaft... Autant dire que la mission s’annonce trop compliquée pour les Hongrois. C’est pourquoi je vois la France s’imposer sans encaisser de but contre la Hongrie, et Kylian Mbappé marquer!

Pariez sur Hongrie-France ici.