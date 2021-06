PRONOS PARIS RMC Le pari d'Emmanuel Petit sur Pologne-Slovaquie Euro 2020

Mon pronostic: la Pologne mène à la mi-temps et s'impose par au moins deux buts d'écart contre la Slovaquie (3.65 MYMATCH).

Match assez déséquilibré ce lundi dans le Groupe E avec la Pologne qui affronte la Slovaquie. La dynamique semble clairement en faveur des Polonais qui n’ont perdu qu’un seul de ses 5 derniers matches. C’était le 31 mars dernier contre l’Angleterre (2-1) malgré un but de Jakub Moder. Mais forcément les regards seront rivés sur Robert Lewandowski, l’attaquant vedette de cette équipe. Comme Arthur, je vous conseille de miser sur un but du joueur du Bayern Munich. Contexte totalement différent du côté des hommes de Štefan Tarkovič qui n’ont eux remporté qu’une seule de leurs 5 dernières rencontres… C’est pourquoi je vois la Pologne mener à la mi-temps et s’imposer par au moins deux buts d’écart contre la Slovaquie! Un pari de folie que vous pouvez créer grâce à la rubrique MYMATCH de notre partenaire.

Pariez sur Pologne-Slovaquie ici.