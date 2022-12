PRONOS PARIS RMC Le pari d’Eric Di Meco sur Croatie – Maroc du 17 décembre – CDM 2022

Mon pronostic : la Croatie bat le Maroc et les deux équipes marquent (3.90)

Le parcours exceptionnel des Marocains a donc pris fin face à la France. Ce but encaissé en tout début de rencontre a donc fait beaucoup de mal au Maroc qui n’a pas réussi à tromper Hugo Lloris, solide sur sa ligne. Mentalement et physiquement, les Lions de l’Atlas ont lâché mais peuvent être fiers de leur parcours qui n’est donc pas encore terminé. Il y a une place d’honneur à aller chercher contre la Croatie. Seulement les Croates sont moins fatigués et ont un banc plus conséquent si Zlatko Dalic venait à faire tourner. Difficile donc de ne pas leur faire confiance, eux qui pourraient enchaîner une 2e et une 3e place lors des deux derniers Mondiaux. Cependant je pense tout de même que les Marocains peuvent marquer et que l’on verra une belle rencontre avec une victoire de la Croatie pour une cote de 3.90 !

