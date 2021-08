PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 23 août ATP Winston-Salem

Mon pronostic : match en trois sets entre Pouille et Lopez (2.00)

Match très difficile à pronostiquer ! Lucas Pouille vient d’enchaîner deux victoires compliquées en qualifications contre des adversaires abordables. Deux succès obtenus en trois sets. De plus, il n’a pas eu de jour de repos et enchaîne une troisième rencontre en trois jours sur dur. Le Français peut craquer physiquement. Lopez, même à bientôt 40 ans, n’a pas joué depuis le 11 août et sa défaite à Toronto contre Harris. Il est donc plus frais. L’Espagnol est toujours compliqué à jouer et peut mettre n’importe qui en difficulté. Les confrontations directes parlent tout de même pour Lucas Pouille qui a remporté quatre de ses cinq matches contre son adversaire du jour. Je vois donc une rencontre longue mais ne me risquerais pas à pronostiquer un vainqueur. C’est pourquoi je miserais sur un duel en trois sets entre les deux joueurs. Un pari qui pourrait vous permettre de doubler la mise (2.00) !

Pariez sur Pouille-Lopez ici !