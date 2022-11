PRONOS PARIS RMC Le pari de Coach Courbis, Jérôme Rothen et Eric Di Meco sur le champion du monde

Notre pronostic : le Brésil remporte la Coupe du Monde (4.50)

Nous sommes tous les trois d'accord pour ce pronostic que nous ne sommes pas allés chercher bien loin. Pour nous, le Brésil, grand favori de la compétition devrait résister à la pression et décrocher un sixième titre, vingt ans après le dernier. Ces vingt années avaient porté chance à la France il y a quatre ans, alors pourquoi pas pour les Brésiliens qui ont une équipe monstrueuse. Si l'on s'y attarde ligne par ligne on a deux des meilleurs gardiens du monde avec Alison et Ederson. En défense on retrouve Marquinhos, Thiago Silva ou encore Eder Militao sans oublier l'expérience de Dani Alves. Au milieu, la sécurité est de mise avec Casemiro et Fabinho en plus de la créativité d'un Bruno Guimaraes ou encore d'un Lucas Paqueta souvent bon avec les Auriverde. Puis devant, les artistes, comme Anthony, Vinicius Jr, ou encore Gabriel Jesus, avec pour chef de file, Neymar. Le Parisien est tout simplement énorme depuis le début de la saison avec le PSG et a donc idéalement préparé cette Coupe du Monde pour essayer d'aller chercher enfin un titre majeur avec la "Seleçao". Placé dans le groupe G avec la Serbie, la Suisse et le Cameroun, le Brésil a toutes les chances de terminer premier et de jouer le 2e de la poule H composée du Portugal, de l'Uruguay, du Ghana et de la Corée du Sud. Un huitième de finale qui serait largement dans les cordes des Pentacampeoes.

Si nous avons le même pronostic pour le pays vainqueur, nous avons choisi différents joueurs pour le titre de meilleur buteur. Rolland Courbis miserait sur Vinicius Jr. Le Brésilien progresse d'année en année avec le Real Madrid. Il a été un des élements clés pour aller décrocher la Ligue des Champions la saison dernière. Avec ses progrès devant le but et sa capacité à éliminer ses adversaires, il pourrait bien sortir du lot (40.00).

Eric Di Meco fait également confiance à un Brésilien mais prend moins de risques en pariant sur Neymar. Le Parisien a l'avantage de tirer les pénaltys, exercice sur lequel il excelle en plus de sa capacité à marquer énormément dans le jeu voire sur coup franc. Il le prouve en club mais aussi en sélection avec laquelle il a planté 74 fois en 120 sélections pour six buts en Coupe du Monde (quatre en 2014 et deux en 2018). Une cote à 12.00 !

Jérome Rothen, lui, fait confiance au favori des bookmakers, Harry Kane (9.00). L'Anglais a déja terminé meilleur buteur d'une Coupe du Monde en 2018 avec six réalisations grâce à un groupe facile. Il avait marqué deux fois contre la Tunisie, suivi d'un triplé contre le Panama avant d'inscrire son dernier but sur pénalty face à la Colombie. Dans une poule pas vraiment plus difficile avec l'Iran, le Pays de Galles et les Etats-Unis, il pourrait s'illustrer dans ces trois premières rencontres pour vite gonfler son total.

