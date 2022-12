PRONOS PARIS RMC Le pari de Coach Courbis sur Angleterre – Sénégal du 4 décembre – CDM 2022

Mon pronostic : les deux équipes marquent entre l’Angleterre et le Sénégal (2.20)

Il devrait y avoir du spectacle ce soir entre l’Angleterre et le Sénégal. Les cotes sont déséquilibrées en faveur des Anglais et c’est logique. Les hommes de Southgate font partie des favoris de la compétition mais ils vont rencontrer une équipe plus forte que celles qu’ils ont affrontées jusqu’à présent. Je vois bien les Sénégalais mettre du rythme mais aussi s’imposer physiquement face aux joueurs Anglais. Cela sera-t-il suffisant pour se qualifier ? Peut-être pas. Cependant je pense que les Lions peuvent marquer tout comme les Anglais qui ont une puissance offensive énorme avec Kane, Rashford, Grealish, Sterling, Foden ou encore Bukayo Saka. Je vous propose donc de ne pas miser sur un résultat, seulement sur le fait que les deux équipes marquent pour plus que doubler la mise !

