PRONOS PARIS RMC Le pari de Coach Courbis sur Argentine - Australie du 3 décembre – CDM 2022

Mon pronostic : l’Argentine gagne contre l’Australie, plus de 1,5 but et Messi ou Martinez buteur (2.35)

L’Argentine a retrouvé de la confiance et m’a beaucoup plu face à la Pologne lors du dernier match du groupe C. L’Albiceleste s’est imposé 2-0 mais le score aurait pu être plus important s’il y avait eu plus de réalisme devant la cage gardée par Szczesny. Toujours est-il que cela reste un beau succès qui va donner confiance aux coéquipiers de Léo Messi. Je les vois s’imposer ce soir en marquant au moins deux buts. L’attaquant du PSG devrait pouvoir marquer face à des Australiens qui, malgré leur beau parcours lors du premier tour, vont voir le niveau s’élever par rapport au Danemark et à la Tunisie. Pour me couvrir, je miserai sur un but de la Pulga ou de Lautaro Martinez s’il est titulaire. Le joueur de l’Inter est capable de s’illustrer avec le talent qu’il a. Tout cela nous donne un MYMATCH coté à 2.35 !

