PRONOS PARIS RMC Le pari de Coach Courbis sur Brésil – Corée du Sud du 5 décembre – CDM 2022

Notre pronostic : Vinicius Jr (Brésil) marque contre la Corée du Sud (2.75)

Muet depuis le début de la compétition, Vinicius Jr n’a pas eu de chance contre la Suisse en voyant son but annulé pour une position de hors-jeu au départ de l’action. Il est donc temps pour l’attaquant du Real Madrid d’ouvrir son compteur. Il est intéressant dans son rôle. Ses dribbles vont faire mal à la défense sud-coréenne, d’autant que cette dernière va souffrir entre Richarlison, Raphinha et le retour de Neymar. Le danger va venir de partout et je m’imagine que l’on devrait voir des buts dans cette rencontre. Je vous propose donc de miser sur Vinicius Jr auteur de six buts en championnat et quatre en Ligue des Champions. Avec la Seleçao c’est plus compliqué avec une seule réalisation mais cela va vite changer. Un pari coté à 2.75 !

