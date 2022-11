PRONOS PARIS RMC Le pari de Coach Courbis sur Corée du Sud – Ghana du 28 novembre – CDM 2022

Mon pronostic : la Corée du Sud ne perd pas contre le Ghana et au moins deux buts (2.05)

Les Coréens ont montré de belles choses contre l’Uruguay et ont réussi à prendre le point du nul pour se laisser la chance d’aller plus loin. Cette fois, ils affrontent la plus faible équipe du groupe mais attention car le Ghana est capable de tout. Les Ghanéens n’ont pas été très loin de tenir en échec le Portugal et il y aura une motivation énorme aujourd’hui car en cas de défaite, ils seront éliminés. Ce sera une rencontre très équilibrée entre ces deux sélections dont le niveau n’est pas éloigné. Je pencherais tout de même pour la Corée du Sud qui a moins de pression et va pouvoir peut-être profiter des espaces dans le dos de la défense du Ghana. Je sens le match à buts et c’est pourquoi je vous propose le 1N avec au moins deux réalisations dans le match pour un peu plus que doubler la mise.

