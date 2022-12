PRONOS PARIS RMC Le pari de Coach Courbis sur Croatie – Maroc du 17 décembre – CDM 2022

Mon pronostic : nul mi-temps entre la Croatie et le Maroc et pas de vainqueur dans le temps réglementaire (4.70)

Comme lors de leur confrontation en phase de poules (0-0), je m’attends à une rencontre très serrée entre ces deux équipes. La Croatie me semble tout de même avoir un avantage mais je me méfie de ces petites finales, qui peuvent voir s’affronter des joueurs très déçus après une élimination en demies. Certaines sélections ne les jouent pas à fond. Pour le Maroc, je ne pense pas que cela arrivera. Une troisième place serait une première dans l’histoire du pays, du continent africain et du monde arabe. Nul doute que même diminués, les Marocains vont tout donner après un parcours extraordinaire. Je miserais donc sur le nul à la pause pour une cote de 1.98. Si vous voulez prendre plus de risques je vous propose également le score de parité au bout des quatre-vingt-dix minutes (4.70) !

