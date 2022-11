PRONOS PARIS RMC Le pari de Coach Courbis sur France – Australie du 22 novembre – CDM 2022

Mon pronostic : la France gagne contre l’Australie, au moins trois buts dans la rencontre dont un de Mbappé (2.40 via MYMATCH)

Les Bleus débutent leur Coupe du Monde et la défense de leur titre ce soir. On le sait, il est toujours compliqué pour le vainqueur sortant de sortir des poules mais je pense que cette fois la France va rompre cette malédiction. Même sans Benzema, Deschamps peut s’appuyer sur un trio composé de Griezmann, Mbappé et Giroud, le même qui a performé en Russie il y a quatre ans. Les trois sont complémentaires et je m’imagine que les Français vont être au rendez-vous face à l’Australie qui reste tout de même sur une série de cinq victoires mais contre des sélections bien moins fortes. Je miserais sur le succès de l’Equipe de France avec un but de Mbappé. Le Parisien sera l’homme à suivre pour les Bleus en l’absence de Karim Benzema. Je le vois porter cette équipe en profitant du travail de Giroud ou des passes de Griezmann. Je pense que l’on devrait assister à un beau match. Je vous propose donc ce MYMATCH coté à 2.40 : la France gagne contre l’Australie, au moins trois buts dans la rencontre dont un de Mbappé.

Pariez sur France – Australie ici !