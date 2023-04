PRONOS PARIS RMC Le pari de Coach Courbis sur Marseille – Auxerre – Ligue 1

Mon pronostic : l’OM ne perd pas, les deux équipes marquent et Sanchez ou Niang buteur (3.35)

Je vais rester prudent sur cette rencontre, même si je vois logiquement l’OM s’imposer contre Auxerre, car les Olympiens connaissent souvent des problèmes à domicile. Je n’ai pas oublié que Troyes, pourtant déjà presque condamné, a quand même marqué au Vélodrome en fin de match. L’AJA a encore besoin de points pour assurer son maintien et perd très peu depuis plusieurs semaines. Même si les Bourguignons seront privés d’éléments clefs en défense, je me couvre avec le 1N et les deux équipes qui marquent. Et pour faire grimper la cote, je vous propose de rajouter Sanchez ou Niang buteur. Si j’ai raison, vous multiplierez votre mise par 3,35.

