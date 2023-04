PRONOS PARIS RMC Le pari de Coach Courbis sur Rennes - Lens du samedi 1 avril – Ligue 1

Mon pronostic : Rennes ne perd pas et les deux équipes marquent (2.30)

Pour moi, Rennes a encore une chance de terminer sur le podium mais cela passe obligatoirement par une victoire ce soir contre Lens. Malgré l’absence préjudiciable de Martin Terrier, les Bretons ont des arguments en attaque avec Kalimuendo, Doué, Toko-Ekambi ou encore Bourigeaud. Ils restent sur une victoire à Paris ce qui les a forcément boostés dans l’optique du sprint final. Mais Lens est toujours difficile à manœuvrer et Openda représentera un grand danger pour la défense rennaise. Depuis la reprise, les « Sang et Or » éprouvent des difficultés en déplacement puisqu’ils n’ont gagné qu’une rencontre, à Clermont. Je ne les vois pas s’imposer au Roazhon Park. Mon pari sera donc… Rennes ne perd pas et des buts de chaque côté pour largement doubler !

