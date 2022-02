PRONOS PARIS RMC Le pari de Denis Charvet du 6 février – Top 14

Mon pronostic : La Rochelle s’impose à Biarritz par au moins onze points d’écart (2.70)

Et de cinq ! En s’inclinant à Brive la semaine dernière, Biarritz a enchaîné une cinquième défaite consécutive en Top 14. Le BO n’a remporté que quatre victoires cette saison pour douze revers au total et pointe à la dernière place au classement avec trois points de retard sur le RC Toulon avant cette journée. C’est évidemment bien loin des Rochelais, 6e. Ces derniers doivent se ressaisir après deux défaites en autant de journées face à Montpellier et à Castres. Je ne pense pas que La Rochelle va passer à côté de ce duel ce soir. Je vois même le club l’emporter assez largement par au moins onze points d’écart pour une cote de 2.70 !

Pariez sur Biarritz – La Rochelle ici !