PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 1 février – Ligue 1

Notre pronostic : Nice prend un point à Lens (3.50)

Seule l’AS Saint-Etienne, au milieu des années 70, a réussi à remporter 100 % de ses matches à domicile en Ligue 1 ! Lens, vainqueur dix fois sur dix cette saison à Bollaert, risque de selon moi de se faire accrocher au moins une fois devant son public avant la fin du championnat et Nice me paraît être l’équipe capable de mettre fin à cette magnifique série lensoise, et ce pour plusieurs raisons. Les deux équipes se sont séparées sur un 0-0 le 29 décembre dernier. Les Aiglons n’ont perdu qu’une seule fois depuis la reprise, à Rennes à la 89e minute et n’ont encaissé que trois buts. L’OGCN n’a perdu que trois rencontres en dix déplacements et a pris des points dans le Pas-de-Calais une fois sur deux lors de ses dix dernières visites. Depuis l’arrivée de Didier Digard à la tête du Gym, les résultats sont bons et la défense est stabilisée. Dans ces conditions, pourquoi ne pas tenter le nul à 3.50 ? Un joli pari de folie n’est-ce pas ?

Fiabilité : 35 %

