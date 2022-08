PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 10 août - Super League - Suisse

Notre pronostic: nul entre Lucerne et les Grasshoppers (3.70)

La saison dernière, ces deux équipes ont frôlé la relégation et ont terminé avec le même nombre de points (40) et le même bilan: 9 victoires, 13 nuls et 14 défaites ! Cette saison, Lucerne et les Grasshoppers semblent partis sur de meilleures bases. Le FCL viennent de réussir à 0-0 chez le champion en titre, le FC Zürich, avant de battre Lugano, 4e de l'exercice précédent. De leur côté, les "Sauterelles" ont aussi battu Lugano, puis St Gall et obtenu un point précieux à Berne, chez les Young Boys, champion des quatre années passées. Entre deux clubs invaincus, en forme et d'un niveau très similaire, je vous propose de parier sur un score de parité, surtout avec une telle cote (3.70).

Fiabilité : 35 %

