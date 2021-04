PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 10 avril Liga - Espagne

Notre pronostic: Barcelone remporte le Clasico à Madrid et Messi marque (2.90)

Comme le disait Rolland Courbis sur RMC avant-hier, il est très étonnant que le «Clasico» ait été programmé entre les deux ¼ de finale de Ligue des champions. Pas évident pour le Real de se coltiner le FC Barcelone dans une rencontre décisive pour le titre avant de disputer une rencontre tout aussi important à Liverpool mercredi. Selon moi, le Barça, éliminé de la LDC par le PSG, pourrait profiter de cette situation pour aller réussir un gros coup à Madrid comme cela s’est d’ailleurs produit quatre fois sur cinq lors des cinq derniers «Clasicos» disputé dans la capitale espagnole, en Liga. Et comme Messi (23 buts en 27 matches) est toujours l’élément clef des Catalans et qu’il marque très souvent face au Real, je vous propose la victoire du FCB au stade Alfredo di Stefano avec un but de Léo pour tenter de tripler votre mise.

Fiabilité : 35 %

Les autres options :

Messi et Benzema marquent lors de Real – Barcelone (3.70)

Nul entre Montpellier et Marseille (3.40)

Nul entre Stuttgart et Dortmund (4.10)

Cote totale pour les quatre paris de folie : 149.58

Pariez sur Real Madrid - Barcelone ici