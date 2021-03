PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 10 mars Bundesliga – Allemagne

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Bielefeld et le Werder Brême (3.30)

Si Bielefeld n’a partagé les points à domicile qu’une seule fois cette saison (pour 4 victoires et 7 défaites), le Werder est un spécialiste des matches nuls: 9 dont 5 à l’extérieur depuis le début de la compétition. Les joueurs de Brême n’ont perdu que deux rencontres sur dix en deux mois, à Mönchengladbach et à Hoffenheim, alors que le promu n’a pris que deux points sur dix-huit possibles lors des six dernières journées de Bundesliga. S’il est difficile d’envisager une défaite du Werder, un score de parité n’est pas complètement à exclure entre le 16e et le 12e du championnat d’Allemagne. Pour toutes ces raisons… banco sur une rencontre sans vainqueur qui vous permettrait de largement tripler votre mise de départ !

Fiabilité : 35 %

Les autres options :

L’Atletico de Madrid bat l’Athletic Bilbao par un but d’écart (3.20)

Liverpool bat Leipzig et Salah marque (3.05)

Mbappé et Messi marquent lors de Paris-SG - Barcelone (4.00)

Cote totale pour les quatre paris de folie : 128.84

Pariez sur Bielefeld - Werder ici