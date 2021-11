PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 10 novembre – ATP Stockholm

Notre pronostic : Evans bat Davidovich-Fokina en trois sets (3.75)

Match très compliqué à pronostiquer à Stockholm ! Ces deux joueurs ne sont pas dans une grande période en ce moment. L’Espagnol n’est pas bon depuis la fin de Roland Garros. Il n’a que huit victoires sur ses dix-neuf dernières rencontres. Le 49e mondial joue beaucoup mieux sur ocre. Evans reste sur trois défaites aux premiers tours des tournois de Paris-Bercy et de Vienne et au deuxième d’Indian Wells. Cet été il n’a performé qu’à l’US Open où il a atteint les huitièmes de finale. On peut relativiser toutes ses défaites en regardant les adversaires (Medvedev, Norrie, Schwartzman, Alcaraz et Bublik). C’est pourquoi je vois le Britannique s’imposer mais je m’attends à un match long pour une cote de folie de 3.75 !

