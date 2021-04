PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 11 avril Ligue 1 – France

Notre pronostic: match nul entre Nice et Reims (3.20).

Rencontre plus équilibrée qu’on ne l’imagine ce dimanche en Ligue 1 avec Nice qui accueille Reims. La dynamique semble être clairement du côté des Aiglons qui n’ont perdu aucun de leurs 5 derniers matches. Dernier succès en date, c’était à Nantes (2-1) grâce à un doublé de Kasper Dolberg. L’international danois revient très très fort puisqu’il n’avait plus été décisif depuis le 25 octobre dernier. Les Rémois semblent eux toujours aussi difficile à manœuvrer. C’est d’ailleurs la deuxième équipe de notre championnat qui comptabilise le plus de matches nuls (12). Elle reste aussi sur un score de parité contre Rennes (2-2) la semaine dernière. Pourquoi pas un de plus? C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un partage des points entre Nice et Reims!

Les autres options :

