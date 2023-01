PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 11 janvier - Ligue 1

Notre pronostic: nul entre Nantes et Lyon (3.35)

Etonnant mais Nantes (15e), qui ne compte que trois victoires en dix-sept journées de Ligue 1, n'a perdu qu'une seule fois à la Beaujoire cette saison, et c'était contre le Paris-SG ! C'est dire s'il est difficile de s'imposer en Loire-Atlantique. Comme de son côté Lyon voyage mal depuis le début de la compétition (2 victoires, 1 nul et 5 défaites) et se montre toujours aussi irrégulier, incapable d'enchaîner les résultats positifs, ce déplacement s'annonce compliqué. Je ne pense pas que l'OL soient capable de faire aussi bien que le PSG en prenant les trois points à Nantes. Mais je ne l'imagine pas s'incliner. Dans ces conditions... banco sur un score de parité pour largement tripler votre mise de départ !

Fiabilité : 35 %

Les autres options:

Nul entre Nice et Montpellier (3.70)

Nul entre Clermont et Rennes (3.55)

Le Paris-SG bat Angers par au moins quatre buts d'écart (3.00)

Cote totale pour les trois paris de folie du jour: 132.00

