PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 11 juillet - Allsvenskan - Suède

Notre pronostic : le Hammarby IF bat Göteborg et les deux équipes marquent (3.50)

Le Hammarby IF a l'occasion de recoller aux premières places. Auteur d'une saison solide, le club de Stockholm est toujours invaincu à domicile en six rencontres. Avec une moyenne de deux buts inscrits par match devant leur public, les joueurs de Marti Cifuentes assurent le spectacle mais affrontent aujourd'hui un adversaire qui voyage bien. En effet, malgré une certaine inconstance depuis le début de l'exercice, Göteborg est l'une de meilleures écuries du championnat hors de ses bases. L'actuel 8e peut également s'appuyer sur son secteur offensif et notamment sur l'immortel Marcus Berg, avec déjà huit buts à son actif. Dans un match qui pourrait être spectaculaire, je miserais sur un succès du Hammarby IF et les deux équipes qui marquent. Un pari de folie coté à 3.50 !

Les autres options :

L'Internacional bat l'Atlético Mineiro et les deux équipes marquent (3.85)

L'Autriche (F) bat l'Irlande du Nord (F) et les deux équipes marquent (3.00)

