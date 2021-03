PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 11 mars Ligue Europa

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Olympiakos et Arsenal (3.60)

Arsenal a gagné tous ses matches de poule en Ligue Europa dans un groupe hyper facile, composé des Irlandais de Dundalk, des Norvégiens de Molde et des Autrichiens du Rapid de Vienne. En 1/16 de finale, la tâche s’est compliquée contre Benfica et les Gunners ont dû concéder le nul sur terrain neutre (1-1) avant de se faire très peur au retour avec un succès 3-2 acquis à la 87e grâce à Pierrick Aubameyang. Le voyage au Pirée ne devrait pas être une partie de plaisir pour Arsenal. En Ligue des champions, Manchester City n’y a gagné que 1-0. Je ne serais pas vraiment surpris que les Grecs posent de sérieux problèmes aux Anglais lors de ce 1/8 de finale aller et que la rencontre se finisse sur un score de parité. Et cela vous donnerait la possibilité de multiplier votre mie par 3,6 ! Convaincus ?

Fiabilité : 35 %

Les autres options :

Ibrahimovic (Milan) marque à Manchester (3.20)

Kane (Tottenham), Tadic (Ajax) et Fernandes (Man. Utd) marquent ce soir (9.35)

Cote totale pour les trois paris de folie : 107.71

