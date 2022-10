PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 11 octobre - Ligue des Champions

Notre pronostic : pas de vainqueur entre l'AC Milan et Chelsea (3.35) !

Réaction d'orgueil attendue pour les Milanais ! l'AC Milan, qui réalise un très bon début saison, a pris une bonne claque à Stamford Bridge la semaine dernière (3-0) et va tout faire pour laver cet affront ce soir devant ses supporters. Les Rossoneri ont bien réagi le weekend dernier en dominant la Juventus (2-0) et ils connaissent l'importance de cette rencontre : celui qui perd ce choc sera en mauvaise posture dans la course aux deux premières places du groupe E. En face Chelsea se présente en pleine confiance après trois victoires consécutives et huit buts inscrits. Les Blues voudront surtout ne pas perdre à San Siro pour au moins conserver le même nombre de points que les Italiens à deux journées de la fin. Je pars donc sur un score de parité entre ces deux cadors européens (3.35) ! Fiabilité : 32%

