PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 11 septembre Bundesliga – Allemagne

Notre pronostic : match nul entre Leipzig et le Bayern Munich (3.95)

C’est encore un très beau duel qui nous attend. Cette fois-ci c’est en Allemagne que cela se passe. Leipzig est en difficulté en ce début de saison avec une victoire et deux défaites dont une lors de la dernière journée à Wolfsbourg (1-0). Les coéquipiers de Christopher Nkunku doivent se mettre au niveau de leurs ambitions et cela doit se faire dès aujourd’hui avec la réception du Bayern Munich. Les Bavarois sont presque parfaits depuis l’entame de la saison. Ils ont remporté la Super Coupe contre le Borussia Dortmund (1-3) et ont pris sept points sur neuf possibles. S’il n’y avait pas eu la trêve internationale puis la Ligue des Champions derrière, j’aurais probablement misé sur une victoire du Bayern. Cependant, avec ce contexte, je pense que le champion pourrait se relâcher et jouer avec le frein à main avant sa rencontre à Barcelone. C’est pourquoi je tenterais un coup de folie en pariant sur le nul pour presque quadrupler la mise.

Les autres options :

Dortmund s’impose à Leverkusen et les deux équipes marquent (3.05)

Marseille l’emporte à Monaco (3.60)

City gagne à Leicester et les deux équipes marquent (3.00)

Cote totale des quatre paris de folie : 130.11