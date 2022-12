PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 12 décembre - Championship - Angleterre

Notre pronostic : Sunderland bat West Bromwich (2.90)

Bien que 11e au classement, Sunderland ne part pas favori sur sa pelouse face au 22e et relégable. Les Black Cats sont pourtant en forme actuellement, alors qu'ils viennent de prendre 9 points sur 12 possibles en championnat. S'ils sont irréguliers à domicile, deux de leurs trois défaites au Stadium of Light le furent contre des équipes du top 4. Le bilan n'est donc pas encore alarmant. D'autant plus que West Bromwich est également à la peine en déplacement. Les Throstles ont tout de même remporté leurs trois derniers matches, quittant ainsi la place de lanterne rouge. Mais dans une rencontre serrée, Sunderland pourrait bien tirer avantage de son statut d'outsider pour s'imposer.

L'autre option :

Boavista bat le Vitoria Guimaraes (2.90)

Cote totale des deux paris de folie : 8.41

