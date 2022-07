PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 12 juillet - Tour préliminaire Ligue des Champions

Notre pronostic : Malmö gagne sur la pelouse de Vikingur Reykjavik et les deux équipes marquent (3.35)

Cette seconde manche s’annonce palpitante après un match aller prolifique ! Malmö avait fait le plus dur en menant 3-1 en fin de rencontre. Mais l’actuel 4e du championnat suédois a concédé un second but au bout du temps additionnel. Le suspense est donc total entre deux équipes qui pratiquent un football offensif. Les coéquipiers de l’ancien attaquant rennais et toulousain, Ola Toivonen, ne devront pas baisser le pied sur la pelouse du deuxième de l’élite islandaise. Vikingur Reykjavik réalise un très bon début de saison mais reste inférieur à son adversaire. S’ils font le travail à domicile, les joueurs d'Arnar Gunnlaugsson ont perdu trois de leurs neuf dernières réceptions. Le stade Vikingsvöllur est d’ailleurs souvent témoin de rencontres spectaculaires, avec une moyenne de 3,75 buts par match en 2022. Je miserais donc sur un succès de Malmö et les deux équipes qui marquent. Un pari de folie coté à 3.35.

Pariez sur Vikingur Reykjavik - Malmö ici !

Les autres options :

Le HJK Helsinki gagne sur la pelouse du FK Rigas Futbola Skola (3.10)

L'Allemagne (F) bat l'Espagne (F) (3.00)

Cote totale des trois paris de folie : 31.16