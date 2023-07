PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 12 juillet – Wimbledon ATP

Notre pronostic : 5 sets entre Medvedev et Eubanks (3.95)

Si les cotes sont très largement déséquilibrées, ce duel pourrait bien être palpitant ! Sans être le joueur le plus à l’aise sur gazon, Daniil Medvedev fait très largement le travail à Wimbledon. Le Russe a bénéficié d’un tableau largement à sa portée mais a toujours fait respecter son statut de favori, que ce soit contre Fery, Mannarino et Fucsovics. Il a, de plus, bénéficié de l’abandon de Jiri Lehecka au tour précédent, alors qu’il avait remporté facilement les deux premières manches. Mais il se pourrait bien qu’il vive une partie bien plus difficile contre un Christopher Eubanks étincelant. L’Américain est sur un nuage après avoir battu Stefanos Tsitsipas en cinq sets, il y a deux jours. Vainqueur à Majorque, il est désormais sur une série de 9 succès d’affilée sur herbe. Egalement surprenant contre Norrie lors du deuxième tour, Eubanks peut espérer s’offrir une nouvelle tête d’affiche. Un cinquième set pourrait bien faire office d’arbitre entre les deux joueurs.

