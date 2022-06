PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 12 juin – Ligue des Nations

Notre pronostic : l'Espagne bat la République Tchèque et moins de 2,5 buts dans le match (3.05)

Malheur au perdant dans cette rencontre. En effet, en cas de défaite, l'Espagne comme la République Tchèque pourraient bien dire adieu à la première place si le Portugal s'impose en Suisse par la même occasion. La Roja est, certes, toujours invaincue dans la compétition mais ses prestations restent très poussives, à l'image de sa victoire sur le plus petit des score à Genève (1-0). Si les Espagnols ont très souvent la maîtrise du ballon, ils ne sont que trop peu dangereux offensivement. En face les Tchèques ont montré leur limites à Lisbonne il y a trois jours (défaite 0-2). S'ils sont souverains à domicile, où ils ont failli l'emporter face à leurs adversaires du soir, les coéquipiers de Vladimir Coufal connaissent bien plus de difficultés en déplacement. Dans une rencontre qui risque d'être peu prolifique, je vois l'Espagne l'emporter à l'usure. C'est pourquoi je miserais sur son succès avec moins de 2,5 buts dans le match. Un pari de folie qui vous permet de plus que tripler la mise (3.05) !

Pariez sur Espagne – République Tchèque ici !

Les autres options :

La Serbie s'impose en Slovénie par au moins deux buts d'écart (3.30)

Le Portugal gagne en Suisse et les deux équipes marquent (3.75)

Cote totale des trois paris de folie : 37.74