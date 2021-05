PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 12 mai – Coupe de France – ½ finale

Notre pronostic: nul entre Montpellier et le Paris-SG (5.55)

Après avoir perdu la Ligue des champions en s’inclinant 2-0 à Manchester (City) en ½ finale et sûrement perdu le titre de champion de France après le nul (1-1) concédé à Rennes dimanche soir, comment le Paris-SG va-t-il aborder une ½ finale de Coupe de France à Montpellier ce soir ? Privés de Verratti (saison terminée), de Kurzawa mais aussi de Kimpembé et d’Herrera suspendus, les Parisiens risquent cette fois de perdre la Coupe à la Mosson. Ils partent cependant favoris avec le retour dans le groupe de Mbappé mais leur prestation en Bretagne n’incite pas vraiment à l’optimisme. En effet, les Héraultais sont difficiles à manœuvrer et n’ont perdu que deux fois lors de leurs dix-huit dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Ce déplacement à Montpellier a tout du traquenard pour le PSG qui vient de prendre deux coups sur la tête. Un troisième n’est pas à exclure. Pour toutes ces raisons, envisager un nul à l’issue du temps réglementaire n’est finalement pas si fou que cela et la cote est magnifique (5.55) !

Fiabilité : 30 %

