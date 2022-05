PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 12 mai - Liga

Notre pronostic : La Real Sociedad bat Cadix et moins de 2,5 buts dans le match (3.15)

C'est une rencontre à double enjeu. Actuellement sixième, la Real Sociedad vise un billet pour la Ligue Europa. Si elle peut rattraper le Betis Séville, elle doit surtout jeter un œil derrière, où l'Athletic Bilbao, huitième, peut encore la rattraper, une place synonyme de non qualification pour l'Europe. Car les Basques ne sont pas en forme depuis un mois, où ils n'ont pris que deux points sur douze possibles. Le match de ce soir doit leur permettre de reprendre leur marche en avant dans cette ultime ligne droite. Ça ne sera pas évident face à une équipe de Cadix qui lutte pour son maintien et qui est auteure de plusieurs belles performances face aux cadors du championnat, à l'image de sa victoire à Barcelone ou de son match nul face au FC Séville. Les actuels dix-septièmes restent moins performants à l'extérieur, avec un seul succès sur les sept derniers déplacements. À noter que les neuf derniers matches de la Real dans son antre n'ont pas vu plus de deux buts inscrits et qu'il en est de même pour quatre des cinq dernières sorties de Cadix. Je vous propose donc de miser sur une victoire de Sociedad avec moins de 2,5 buts dans le match. Un pari de folie coté à 3.15 !

