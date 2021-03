PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 12 mars Liga - Espagne

Notre pronostic : match nul entre Levante et Valence et les deux équipes marquent (3.85)

C’est une rencontre entre le 11e et le 12e en Liga à suivre aujourd’hui. Avec 32 et 30 points les deux clubs réalisent une saison très moyenne. Levante est une équipe spécialiste des nuls avec déjà onze scores de parité depuis le début de saison. D’ailleurs on peut en trouver trois sur les quatre dernières rencontres disputées. Valence souffle le chaud et le froid pour cet exercice 2020-2021. On attendait les hommes de Javi Gracia plus hauts mais les résultats ne sont pas bons. Ils n’ont jamais réussi à enchaîner deux victoires consécutives en championnat depuis le début de saison. Etant donné qu’ils restent sur une victoire je vois cette série se poursuivre et c’est pourquoi je tenterais un match nul. Le match aller avait été prolifique en buts avec le succès de Valence (4-2). Je rajouterais donc le fait que les deux équipes marquent pour un très beau pari à 3.85 !

Les autres options :

