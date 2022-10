PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 12 octobre – Ligue des champions

Notre pronostic: nul entre Leverkusen et Porto (3.70)

Dans un groupe dominé par l’équipe que l’on attendait le moins (le FC Bruges – trois victoires en trois journées), Leverkusen, Porto et l’Atletico sont déjà en situation d’urgence dans la course à la qualification pour les 1/8 de finale avec seulement trois points en trois rencontres. Leverkusen, battu à Porto (2-0) la semaine dernière, n’a pas droit à l’erreur ce soir à domicile. Mais les Portugais ont eux aussi besoin de réaliser un coup en Allemagne pour compenser leur incroyable défaite devant leur public face aux Brugeois (4-0). Les Allemands et les Belges doivent impérativement prendre au moins un point aujourd’hui. N’oublions pas que le Bayer ne compte que trois succès cette saison en treize rencontres, toute compétition confondue… alors que le FCP a, quant à lui, perdu seulement trois fois en treize sorties. Dans ces conditions, je ne serais pas vraiment surpris que ce match se termine sur un score de parité, ce qui vous permettrait de presque quadrupler votre mise.

Fiabilité : 35 %

Les autres options:

Le Sporting bat Marseille et les deux équipes marquent (3.85)

Barcelone bat l’Inter et les deux équipes marquent (2.70)

L’Atletico bat Bruges par un but d’écart (3.35)

Cote totale pour les quatre paris de folie: 128.84

Pariez sur Leverkusen – Porto ici