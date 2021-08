PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 13 août - Liga - Espagne

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Valence et Getafe (3.20)

Direction l'Espagne et la première journée de Liga pour tenter de tripler la mise avec un match nul ! Après un bon début lors de ses rencontres amicales, Valence semble marquer le pas avec une seule victoire en quatre matches (1-0 contre Levante) et seulement deux buts inscrits. De son côté, Getafe est invaincu depuis le 12 mai et compte quatre succès et un nul lors de sa préparation. Par ailleurs, lors des six derniers Valence - Getafe, cinq se sont terminés sans vainqueur et le VCF n'a plus gagné à Mestalla contre les banlieusards madrilènes depuis six ans. Pour toutes ces raisons... banco sur un score de parité !

Fiabilité: 75 %

Les autres options:

Monaco gagne à Lorient et les deux équipes marquent (3.45)

Estoril bat Guimaraes (3.30)

Cote totale des trois nuls du jour: 36.43

