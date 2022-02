PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 13 février - Ligue 1

Notre pronostic : Saint-Étienne gagne à Clermont (3.10)

L'espoir renaît pour Saint-Étienne ! Avec deux victoires consécutives en championnat, à Angers et face à Montpellier, les Verts se sont parfaitement relancés dans la course au maintien. Les joueurs de Pascal Dupraz ont d'ailleurs montré un très beau visage le week-end dernier face aux Héraultais. Entre les joueurs revenus de la CAN, le recrutement conséquent du mois de janvier et les retours de blessure, le coach stéphanois peut aujourd'hui compter sur un effectif complet et dispose donc de plusieurs cartouches. Ça ne sera pas facile sur la pelouse de Clermont, qui s'est offert deux victoires de luxe, face à Rennes et sur la pelouse de Nice. Les Clermontois peuvent, de plus, compter sur le retour de leur buteur, Mohamed Bayo. Cependant, l'effectif me paraît un peu plus limité que celui de son adversaire. À l'usure, je vois les Verts l'emporter. Un pari qui vous permet de plus que tripler votre mise (3.10).

Pariez sur Clermont - Saint-Étienne ici !

Les autres options :

Marseille gagne à Metz et les deux équipes marquent (3.30)

Tottenham bat Wolverhampton et les deux équipes marquent (3.20)

West Ham ne perd pas à Leicester et plus de 3,5 buts dans le match (3.20)

La Juventus s'impose sur la pelouse de l'Atalanta et plus de 2,5 buts dans le match (3.40)

Dortmund gagne sur la pelouse de l'Union Berlin et les deux équipes marquent (3.15)

Cote totale des six paris de folie : 1121.93