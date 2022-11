PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 13 novembre – Ligue 1

Notre pronostic : Lorient gagne à Strasbourg (3.25)

C’est un gros risque que je vous propose de prendre pour cette rencontre. Strasbourg est favori de ce duel alors que le club alsacien n’est que 18e du classement, n’a remporté qu’une seule rencontre depuis le début de la saison et enchaîne les déceptions dont la dernière en date à Ajaccio. Les Strasbourgeois menaient 2-0 dès la 17e minute de jeu avant d’encaisser quatre buts dans le dernier quart-d ’heure de la première période. Un scénario à peine croyable qui prouve que les joueurs sont sur un fil et peuvent vite craquer mentalement. En face les Lorientais ne demandent qu’à en profiter, eux qui ont certes perdu face au PSG mais ont réalisé un très beau match. Même s’il s’agissait de la quatrième rencontre de suite sans victoire, on a vu que le retour de Moffi a fait beaucoup de bien. Je pense que les Merlus ont les capacités, en tant que 6e du championnat, de s’imposer même en déplacement pour plus que tripler la mise !

Pariez sur Strasbourg – Lorient ici !

Les autres options :

Nantes bat Ajaccio par un but d’écart (3.45)

Brest bat Troyes par un but d’écart (3.75)

Monaco bat Marseille et au moins trois buts (3.00)

Francfort gagne à Mayence et les deux équipes marquent (4.00)

Pas de vainqueur entre l’Atalanta et l’Inter Milan (3.60)

Cote totale des six paris de folie : 1816.43