PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 14 août – Ligue 1

Notre pronostic : Marseille gagne à Brest et les deux équipes marquent (3.35)

Voici une très belle cote qui paraît tout à fait probable si l’on regarde les dernières confrontations entre les deux clubs. Sur les cinq dernières confrontations tous stades confondus entre l’OM et Brest, Marseille a gagné quatre fois pour un succès brestois et à chaque rencontre, les deux équipes ont maqué. Les Olympiens restent en plus sur un très beau succès face à Reims lors de la première journée mais ont tout de même encaissé un but (4-1). Les Brestois ont cru remonter leur handicap de trois buts à Lens mais n’ont pas réussi à égaliser (3-2). Deux équipes portées vers l’attaque. Je vous conseille donc de tenter un coup avec la victoire de l’OM et les deux équipes marquent pour une cote de 3.35 !

Pariez sur Brest – Marseille ici !

Les autres options :

Match nul entre Troyes et Toulouse et les deux équipes marquent (3.95)

Match nul entre Nice et Strasbourg (3.40)

Mayence bat l’Union Berlin et les deux équipes marquent (4.00)

Chelsea bat Tottenham 1-0, 2-0 ou 3-0 (3.90)

Cote totale des cinq paris de folie : 701.85