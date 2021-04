PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 14 avril Ligue 2 - France

Notre pronostic : match nul entre Clermont et Amiens (3.70)

Direction la Ligue 2 pour cette rubrique avec cette rencontre entre le 4e et le 10e du championnat. Si les cotes sont très déséquilibrées je vous propose de tenter un coup. En effet, Clermont part largement favori mais la dynamique du moment est très faible avec une série de trois matches sans victoire dont deux défaites. Pourtant les Clermontois doivent gagner pour espérer revenir sur la tête du classement. Avec six points de retard sur le leader, Troyes, le titre et l’accession directe sont possibles mais en face Amiens arrive avec des certitudes et reste sur deux succès consécutifs face à Rodez (1-0) et face aux Troyens (3-1). C’est pourquoi je pense qu’il y a un beau coup à tenter pour cette rencontre et donc je vous conseille de miser le nul pour une très belle cote de 3.70) !

