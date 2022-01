PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 14 janvier – CAN

Notre pronostic: le Ghana bat le Gabon 1-0 (4.60)

Lors des douze premiers matches de la CAN, seul Cameroun – Burkina (2-1) a engendré plus d’un but. On a assisté à deux 0-0 et neuf équipes se sont imposées 1-0. Il est donc grand temps si vous ne l’avez pas encore fait de parier sur des succès 1-0 comme pour ce match entre le Ghana, supérieur sur le papier et plus expérimenté, et la Gabon. Battus (1-0) par le Maroc, les Black Stars n’ont pas droit à l’erreur face aux Panthères, qui ont difficilement dominé les Comores (1-0), s’ils veulent être certains de poursuivre leur aventure à la Coupe d’Afrique des Nations. Je vous suggère donc de parier sur la victoire de la sélection des frères Ayew sur le score de 1-0 pour une magnifique cote de 4.60.

Fiabilité : 30 %

