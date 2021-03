PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 14 mars Ligue 1 – France

Notre pronostic: match nul entre Nîmes et Montpellier (3.60).

Qui dit derby, dit match équilibré! Ce face à face entre Nîmes et Montpellier ne devrait pas échapper à la règle. Surtout que les Crocos vont une nouvelle fois tout donner pour arracher un point décisif dans la course au maintien. Pour son dernier match à la maison, cette équipe a d’ailleurs réussi à obtenir un nul face à Nantes (1-1) avec un but de Moussa Koné. La semaine dernière elle a aussi fait douter Nice avant de finalement s’incliner (2-1)… Face à eux, les Montpelliérains semblent de nouveau marquer le pas. Ils restent en effet sur deux matches nuls: contre Lorient (1-1 ) et à Reims (0-0). Pourquoi pas un de plus ce dimanche? C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un score de parité entre Nîmes et Montpellier!

Les autres options :

Match nul entre Lorient et Nice (3.35)

Match nul entre Dijon et Bordeaux (3.45)

Match nul entre le Milan AC et Naples (3.25)

Cote totale pour les quatre paris de folie: 135.22

Pariez sur Nîmes-Montpellier ici.