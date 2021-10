PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 14 octobre – Coupe du monde

Notre pronostic: la Colombie bat l’Equateur par un but d’écart (3.20)

A l’heure actuelle, la Colombie (5e avec 15 points) devrait passer par les barrages inter-confédérations afin de se qualifier pour la Coupe du monde 2022. Mais les «Cafeteros» ont l’occasion ce soir de réaliser un joli coup en cas de victoire à Barranquilla contre l’Equateur (3e avec 16 points), qui leur permettrait de se retrouver sur la troisième marche du podium (si l’Uruguay perdait en Argentine comme c’est tout à fait envisageable). Invaincus depuis sept journées, les partenaires de Radamel Falcao voudront aussi prendre leur revanche après l’humiliation subie en Equateur il y a un an (défaite 6-1). Même s’ils ont concédé six nuls en onze journées de qualifications, je les vois tout à fait capables d’arracher une petite victoire (par un but d’écart) contre une sélection équatorienne qui voyage très mal : quatre défaites en cinq déplacements !

Fiabilité : 35 %

Les autres options :

L’Argentine bat le Pérou par au moins trois buts d’écart (2.55)

Nul entre la Bolivie et le Paraguay (3.25)

Le Brésil bat l’Uruguay sans encaisser de but et Neymar marque (3.95)

Le Chili bat le Venezuela 1-0 ou 2-0 (2.85)

Cote totale pour les cinq paris de folie: 298.55

