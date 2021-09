PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 14 septembre – Ligue des champions

Notre pronostic: le Bayern s’impose à Barcelone, les deux équipes marquent et Lewandowski buteur (3.45 via MyMatch)

Tout le monde a encore en mémoire l’incroyable démonstration du Bayern face au Barça en ¼ de finale du « Final 8 » de la Ligue des champions l’année dernière à Lisbonne (8-2). Depuis, les Catalans ont perdu Griezmann et surtout Messi, leur joueur phare depuis plus d’une décennie. Barcelone va à priori vivre une saison de transition en Liga et en LDC. La venue de l’ogre bavarois au Nou Camp ne s’annonce pas sous les meilleures hospices pour les hommes de Ronald Koeman, qui sera privé de Braithwaite, blessé pour trois à quatre mois, de Dembélé et d’Agüero en attaque. Même si Depay et de Jong sont arrivés et que Fati est de retour, le Bayern part logiquement favori. Auteurs de treize buts en quatre journées de Bundesliga, les Munichois devraient selon moi prendre les trois points au Nou Camp… mais ils ne sont pas à l’abri que le Barça marque. Alors banco sur cette jolie cote !

Fiabilité : 35 %

